飞燕袭日：大坂观光局派周游券 供旅客免费乘搭

（早报讯） 日本关西国际机场受台风“飞燕”影响一度关闭，大坂观光局周四（6日）宣布，为受影响的海外旅客免费派发两天周游券。持券人可在两天内无限次乘搭大坂巿内的铁路及大部分巴士线路。

当局也特设柜台及提供多国语言咨询热线，协助滞留旅客。

观光局表示，所有原定本周二（4日）至下周三（12日）由关西机场出境的海外旅客，可在大坂站游客中心免费领取价值3300日元（约41新元）的大坂两天周游券。

观光局局长沟畑宏说，理解旅客因遇上台风心情大受影响，希望此措施令他们逗留在大坂的行程更有趣。

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