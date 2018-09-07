民调：文在寅施政支持率首次跌破50%

（早报讯） 据盖洛普韩国本周民调，韩国总统文在寅民望首次跌破50%，创下执政以来新低。

本月4日至6日针对韩国1000名成年人进行的问卷调查显示，49%的韩国民众积极评价文在寅的施政表现，这是文在寅施政支持率首次跌破50%关口，且支持率较上周下滑四个百分点，连续两周刷新最低纪录。

相反，对文在寅的施政表现予以消极评价的比重为42%，较上周上升四个百分点，创新高。

执政党共同民主党的支持率为41%，较上周上升一个百分点。最大在野党自由韩国党为12%，正义党、正未来党分别为12%和9%。

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