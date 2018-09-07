同意柔大臣让外国人置产 马哈迪：若他要大马人住木屋

（早报讯） 马来西亚首相马哈迪语带讽刺地说，他可以同意柔佛州务大臣奥斯曼沙比安允许外国人购买森林城市房地产，如果后者要大马人都住在木屋区的话。

马哈迪接受《当今大马》和《阳光日报》联合采访时说，这些外国人有能力把柔佛发展成比新加坡更加现代化的城市。

他指出：“因为这些人有钱可以投资，他们有商业头脑，可以兴建漂亮的房屋。但是我们将会住在木屋里面，如果这是我们所要的，好吧，我会支持柔佛州务大臣。”

马哈迪还说：“如果我们要引入更多人，他们都是富有和缴税给我们的，这很好。我们也会变得富有。”

马哈迪上个月表示，森林城市的房地产不能售卖给外国人，因为政府不会给予这些人居留签证。

奥斯曼沙比安则捍卫这项计划，与房屋及地方部长祖莱达在内阁委员会合作，拟定一些协议如减低外国人拥有权的百分比。

马哈迪受访时坚称：“我不要看到这些人来这里和住在这里。如果他们打造一个这么大的城市，可以肯定的是，他们不会只是来五天……如果他们在这里开店，因为肯定会有商店，他们也不会只开店七天然后回去中国。”

马哈迪强调：“他们会要求在这里居住，如果他们要住在这里，就会要求成为国家的一份子，如果日后他们要求公民权，到时候我们就无法拒绝了。”

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