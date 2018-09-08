批特朗普施政失当 奥巴马吁踊跃投票救民主

（早报讯） 美国前总统奥巴马去年卸任后鲜有公开评论政事，但他周五（7日）在伊利诺伊州大学发表演说时，罕有地批评现任总统特朗普施政失当及危害民主。

奥巴马称，美国人现时身处危险时刻，呼吁他们在中期选举踊跃投票。特朗普似乎对奥巴马的抨击不为所动，更称看对方的演说看到“睡着”。

奥巴马在演说中形容，美国现时的民主及政治发展不正常。他说：“当我们的民主出现真空，我们不投票，我们认为基本权利及自由是理所当然时，其他声音及意见就会填补这个真空。”

他呼吁年轻一代积极在选举中投票，坐视不理的话将面对可怕后果。

奥巴马也把矛头指向共和党，指该党控制国会两院及白宫，已经失去制衡及监察的作用。他指共和党的外交政策主张一直是对抗共产主义，但他们现在却亲近俄罗斯。

最后，奥巴马提醒选民，指特朗普经常挂在嘴边的经济成就，事实上早于他执政年代已经开始，并非单靠现届政府努力。他指上任之初国家经济陷入困境，但他离任时则处于复苏。

对于奥巴马的言论，特朗普批评他企图邀功，并指若民主党控制国会，美国经济将出现负增长。他更取笑奥巴马的演说沉闷：“我有看，但我睡着了。”

距离中期选举还不足两个月，今次演说代表奥巴马开始为民主党候选人拉票，协助民主党重夺国会。他向在场的年轻选民表明，美国民主的命运取决于他们会否投票。

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