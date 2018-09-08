台风地震夹击陆空交通大乱 日二机场陆续复飞国际线

（早报讯） 日本在一周内先后受强台风飞燕及地震重创，关西地区及北海道的交通因而大乱。北海道新千岁机场及关西国际机场周六（8日）已开始复飞部分国际航班，两地市内交通也正在逐步恢复中。

内阁官防长官菅义伟周六在记者会上表示，地震死亡人数增至32人，另有八人失踪。

国土交通省表示，北海道新千岁机场部分国际线已在周六上午开始重新运作，第一班往上海的航班于当地时间8时55分起飞，现时暂时有91班航班预定今天起飞。

震后初次重开的客运大楼挤满了主要来自中国、泰国等地的亚洲游客。来往小樽、札幌及新千岁机场的JR铁路也已重开。札幌市内的地铁及电车也逐步恢复行车，但公路仍然关闭。

新千岁机场的国内航线周五（7日）已陆续恢复，但当天仍有175班航班取消。约1600名无法登机的旅客滞留机场一夜，机场临时通宵开放其中一座客运大楼，并派发毛毯以供旅客休憩。

受飞燕吹袭而水浸关闭的关西国际机场，部分国际航线及上落货也于周六开始陆续恢复。由于流量最大的第一客运大楼停电，只能使用未被水淹的第二客运大楼及B跑道，故仅得不足10%的国际航线及50%的国内航线得以恢复。其中，乐桃航空往上海的航班已在当地时间中午12时起飞，共有12班往香港、台北、首尔等地的航班将复飞，而全日空也有两班前往上海的航班复飞。

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