鲨鱼也吃草 首种杂食性鲨鱼获确认

（早报讯）长期以来，人们都认为鲨鱼是纯粹的食肉动物。但美国一支联合研究团队最新发现事实并非如此，有一种窄头双髻鲨不仅吃肉，也以海草为食。这是世界上第一种获得确认的杂食性鲨鱼。

新华社报道，窄头双髻鲨是一种常见的小型鲨鱼，广泛分布于东太平洋、西大西洋以及墨西哥湾的浅海水域，主要捕食螃蟹、虾、贝类以及小鱼。此前有研究显示窄头双髻鲨会摄入海草，但大部分人认为，这是鲨鱼在捕猎隐藏于海草中的虾蟹时偶然误食的，并不会从中吸取营养。

美国加利福尼亚大学欧文分校和佛罗里达国际大学的研究人员采用人工干预方式喂养5条窄头双髻鲨，饲料中90%是添加了碳同位素C13的海草，其余10%为鱿鱼，连续喂食3周。

试验结果显示，所有鲨鱼体重均有所增加。在窄头双髻鲨的血液和肝脏组织中，研究人员发现了大量的碳同位素标记，说明海草被充分消化吸收，而不是像废物一样被直接排出体外。

纯粹的食肉动物通常没有消化植物的身体机制。研究人员发现，窄头双髻鲨的牙齿并不适合咀嚼海草，但它们胃里的强酸有助于削弱植物细胞，然后在酶的作用下可有效分解植物纤维素，这也是首次在鲨鱼肠道内发现专门消化植物的酶。

研究显示，窄头双髻鲨食用的全部海草中，至少有一半被肠道完全消化吸收。这一消化效率与完全食草的绿海龟基本相同。由此可以确认窄头双髻鲨为杂食性，海草可占其日常饮食的60%左右。

研究人员计划继续寻找是否还存在其他种类的杂食性鲨鱼。相关研究报告发表在新一期英国《皇家学会生物学分会学报》上。

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