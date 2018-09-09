青少年吸烟酗酒易导致动脉硬化

（早报讯）英国《欧洲心脏病学杂志》发表的一项新研究显示，青少年时期如果抽烟或酗酒，会对动脉造成损伤，更易导致动脉硬化。如果两种习惯都有，损伤情况会更严重。长期来看，动脉硬化会增加罹患心血管疾病、痴呆及死亡风险。

新华社报道，伦敦大学国王学院与布里斯托尔大学的研究人员展开了一项观察性研究，他们收集了英国埃文郡1266名青少年的身体数据并进行了分析。参与者报告了他们在13岁、15岁和17岁时的吸烟与饮酒情况。

研究人员使用一种非侵入性装置来测量心脏的搏动在颈动脉和腿部股动脉之间的传播速度。动脉血管越健康、弹性越大，脉搏波的传播速度越缓慢。

结果显示，17岁的青少年中，从他们开始吸烟到17岁时，如果吸烟累计超过100支，平均脉搏波速度比吸烟少于20支的青少年快3.7%。每日饮酒超过10杯的青少年，平均脉搏波速度比日饮酒量少于两杯的同龄人快4.7%。既抽烟又饮酒则会导致更大的动脉损伤，这部分青少年的脉搏波速度比没有烟酒嗜好的人快10.8%。

研究同时表明，青少年时期尽早戒烟可以恢复动脉健康。研究人员建议公共卫生部门采取措施，干预青少年吸烟、喝酒的不良习惯，帮助他们保护心血管健康。

动脉硬化是动脉的一种非炎症性病变，可使动脉管壁增厚、变硬，失去弹性、管腔狭窄。动脉硬化是随着年龄增长而出现的血管疾病，其规律通常是在青少年时期发生，至中老年时期加重、发病。

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