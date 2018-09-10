瑞典执政在野联盟议席均未过半 或现悬峙国会

（早报讯） 瑞典星期天（9日）大选投票结束，结果显示，执政左翼联盟和在野中间偏右联盟均未及过半议席，或出现可能悬峙国会局面。

总理勒文表明不会请辞，呼吁政党之间合作，但明言主要政党有“道德责任”来筹组新政府。他说：“瑞典民主党永远不会提出任何能帮忙社会的事，他们只会制造分化和仇恨。”

得票率排第二、中间偏右的温和联合党党魁克里斯特松较早前声称，现任总理勒文应该下合。

据报道，执政左翼联盟和在野中间偏右联盟分别取得144席及143席，双方只差一席，但均未及过半数的175席。执政联盟与在野中间偏右联盟明言，不会与极右反移民的瑞典民主党合作，或出现可能悬峙国会局面。

调查显示，执政社会民主党获28.4%选票，仍是国会第一大党，但较早前有报道指，社民党的得票率是逾100年来最低；温和联合党19.8%；选前来势汹汹的瑞典民主党的得票率较预期差，但成绩仍属大跃进，为17.6%。

瑞典民主党党魁奥克松表示，对于和所有政党合作持开放态度，并希望将选票化成切实的影响力。他并称，此次结果对该党而言已是胜利。

奥克松欲成为“造王者”，但不论是社会民主党及温和联合党，早已表明不会和瑞典民主党筹组政府。

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