黑人男子遭离奇轰杀 家人不满休班女警未被拘捕

（早报讯） 美国得州达拉斯一名女警上周声称入错家门，误将一名黑人邻居枪杀，至今未被控以任何罪名。死者家人星期天（9日）质疑女警获特别对待，认为当局应按一般程序将她拘捕再作进一步调查。

片段显示，当救护人员到场抢救受害者时，女警不断痛哭，显得非常内疚。

在片段中，身穿制服的30岁女警盖格（Amber Guyger）枪杀26岁男子杰尼（Botham Jean）后，焦急地在公寓的走廊间走来走去，只见拿着电话的她不断哭泣，一度大叫“我的天！”

不久之后，画面中出现一批救护人员将受害者送走，后方有四名警员跟紧协助。

警方原本表示会将盖格拘捕，但之后将案件转交得州骑警处理，以免有徇私之嫌。不过，得州骑警暂停对盖格控以误杀的程序，指需要更多时间调查再作定夺。

死者家人的代表律师指出，并非要当局一口咬定女警有罪，但指应拘捕及起诉有犯案嫌疑的盖格。

据了解，盖格上周四晚上下班后回到达拉斯市中心附近的公寓，结果摸错了门，赫然发现“家中”有一陌生黑人男子而开枪杀死了他。盖格知道闯下大祸之后打电话报警。

被枪杀的杰尼（26岁）是来自加勒比海小国圣卢西亚的移民，2016年在阿肯色州念完大学后到达拉斯一家大型会计公司工作。

杰尼的姐姐在社交媒体上写道：“我要为弟弟讨个说法……我还在想要给你买什么生日礼物，没想到却要给你挑棺材。”

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