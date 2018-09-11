巴勒斯坦多方谴责美国决定关闭巴解组织驻华盛顿办事处

（早报讯）针对美国决定关闭巴勒斯坦解放组织（巴解组织）驻华盛顿办事处，巴勒斯坦多个方面10日纷纷表态，谴责美国此举是对以色列“战争罪行”的保护，巴方将敦促国际刑事法院加快对以色列的罪行展开调查。

新华社报道，巴解组织执行委员会秘书长埃雷卡特10日发表声明说，巴方得到正式通知，美国决定关闭巴解组织驻华盛顿办事处，以示对巴方持续敦促国际刑事法院调查以色列“战争罪行”的惩罚。

埃雷卡特说，美国关闭巴解组织办事处、切断对巴勒斯坦人民援助资金等一系列决定，不能动摇巴勒斯坦人民继续用法律和政治手段维护权利的意志，巴方将继续在国际刑事法院进行寻求公正的活动，敦促其加快对以色列罪行展开刑事调查。

巴解组织驻华盛顿办事处代表胡萨姆·佐姆洛特发表声明说，美国的决定将促使巴方向国际刑事法院施压，加快对以色列的审判。

巴解组织最高权力机构巴勒斯坦全国委员会发表声明说，这是对国际法的“公然侵犯”，巴勒斯坦人民不会放弃建立以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国、实现难民回归等权利。

巴勒斯坦政府、巴勒斯坦解放运动（法塔赫）也发表声明，谴责美国的决定，称此举只会加剧整个地区的紧张和不安，呼吁国际社会立即采取行动，应对美国对巴勒斯坦人民和巴勒斯坦事业的“侵犯”。

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