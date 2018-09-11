新书作者：特朗普未发贴文几乎引发美朝开战

（早报讯）即将在本周正式推出新书《恐惧：特朗普在白宫》（Fear：Trump in the White House）的记者伍德沃德再度爆料，指美国总统特朗普一条没有发出的贴文，几乎引发美朝开战。

1970年代揭发水门事件的伍德沃德9日接受美国哥伦比亚广播公司节目专访时透露，喜爱玩社交网站的特朗普几乎发出一条贴文，差一点令美国和朝鲜开战，令美国国防部非常担心。

伍德沃德表示，特朗普一直对美国每年花35亿美元（约48亿新元）在韩国驻军，作为对朝鲜的第一道防线感到困惑，虽然防长马蒂斯曾向他解释“这是为了防止第三次世界大战”，他依然不能释怀。

当时正值美朝关系紧张，特朗普刚以“火箭人”形容朝鲜领袖金正恩，伍德沃德更指特朗普当时为此沾沾自喜，认为自己下了一步很聪明的棋。伍德沃德说：“他已经把贴文草拟好，写‘我们会将在韩国的受抚养者撤走……即2万8000名驻军的家属’。”

不过这段贴文最后没有出现，伍德沃德透露，因为来自朝鲜的可靠情报指，朝鲜会视美军撤走家属为将攻打朝鲜的先兆。

特朗普则在最新一轮的推文中反击伍德沃德的新书内容是个“笑话”。他在推特说：“这只是一箩筐的攻击中，针对我的又一个袭击，这次使用未经证实的无名和匿名的消息来源。”

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