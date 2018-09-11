东马砂州鳄鱼吼叫声似恐龙 猴群吓跑

（早报讯）听过鳄鱼的叫声吗？一只鳄鱼在岸上发出类似电影里的恐龙洪亮叫声，吓得树上的猴子纷纷逃跑，却吸引了到东马砂拉越州诗美拉遥国家公园（Similajau National Park）拍摄的摄影师林义德。他放飞无人机一窥究竟，才发现巨大怪声发自岸上的鳄鱼。

林义德将录像发布在面簿，吸引许多人点阅。《星洲日报》记者在联络上林义德后，确认了整个拍摄经过。

他于本月9日下午5时许，与友人到诗美拉遥国家公园闲逛时，除了随性拍摄，也携带无人机从不同角度捕捉公园和海边的美景。他说，突然听到类似电影里的恐龙叫声时也吓了一跳，当时树上的猴子纷纷惊慌逃跑。他当下不晓得哪里来的勇气，立即放飞无人机一窥究竟，才看到是一只在岸上的鳄鱼在“大叫”。

事后，有居民告诉林义德，该处共有2只鳄鱼，另一只鳄鱼比较长，常在该处出没。

十多年前便有人在诗美拉遥国家公园见过鳄鱼，并在获得单位确认后，海边一直有立牌警告游客或住客，勿太靠近海边。

此外，2007年5月26日，诗美拉遥国家公园的海边也曾因有附近居民被指遭鳄鱼咬走而与森林局官员联手展开捕鳄行动，并成功捕获一只约6米长的鳄鱼，剖开鳄鱼的腹部后有发现毛发及人类骨头。

砂州旅游局网上提供的资料，诗美拉遥国家公园是两类鳄鱼的栖息家园。一是咸水鳄鱼（Crocodylus Porousus），它们捕食小型哺乳动物、蜥蜴、龟、鱼类及水鸟。另一种类似马来鳄（Tumistoma Schlegii），它们只捕食鱼类。

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