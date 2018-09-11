安华证实媒体报道 “未来数周参加补选”

（早报讯）马来西亚执政的希望联盟最大成员党公正党实权领袖安华今天证实了马国媒体的报道，即他将参加补选。

《中国报》报道，安华是在香港出席CLSA投资者论坛时，向媒体如此指出。安华也告诉论坛出席者，他将在”未来几周内”参与补选，但没有说明会在哪个选区。

另一方面，安华在论坛上发言时，强调马来西亚新政府保证，即使北京相关大型基础设施项目被取消，马国对中国仍然是开放的。

安华使用了近80分钟的出场时间，来强调马中之间的关系。他说，马来西亚与中国、日本和韩国的外交关系，是国家最高外交优先事项。

根据《南报早报》报道，安华说，马来西亚对加强双边关系、区域关系以及贸易和投资的必要性，持非常积极的看法，中国恰好是一个伟大的经济体，马国不仅要继续维持这关系，更要加强这种关系。

“当然，过去有一些争议影响了其中一些交易，首相马哈迪也已经取消了其中一些项目。”

安华指出，这些仅限于与公司签订的合同，不会影响马中关系。

当主持人问到为什么新加坡不在这个群体中时，安华说，虽然必然存在一些“邻居之间的误解”，但新加坡在中期内仍是伟大的合作伙伴，他将努力实现两国之间更紧密的联系。

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