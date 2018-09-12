美国行业团体联手 要为贸易战败火

（早报讯）代表美国农民、零售商和制造商的行业团体正在联手发起一场耗资数百万美元的新行动，以反对美国总统特朗普的现行关税政策，这也是美国商界阻止贸易战升级的最新尝试。

随着特朗普决意要对数以千亿美元计的进口产品加征关税，游说团体数月来一直在试图让特朗普认识到其关税政策的错误所在，然而他们并未取得多少效果。不过如今，一个名为“Americans for Free Trade”的新联盟正在与“Farmers for Free Trade”团体联手，力图通过企业、消费者以及受到关税政策不利影响的内陆农民的亲身经历现身说法，迫使华盛顿改变政策方向。

彭博社报道，这些团体正在发起一场耗资300多万美元（410多万新元）的行动，形式包括在国会中期选举前于重点国会选区举行集会活动，以及利用数字广告和其他草根方式向国会和政府发起宣传攻势。他们将联名致信所有国会议员，请求他们支持反关税行动并对政府贸易政策相关事务实行监督。目前已有八成以上的联盟成员在信上签了字。

联盟成员表示，这种做法旨在放大受到关税伤害的小企业和消费者亲身经历的效应，由此让政府认识到，完全不值得用关税和其他国家报复行动带来的短期美国经济痛苦，来换取特朗普希望以关税为筹码得到的长期贸易协定。

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