联合国：全球饥饿人数持续上升

（早报讯）联合国发布报告称，全球饥饿人数正在上涨，2017年达到8.21亿人，即每九人中就有一人在挨饿。报告指出，气候变化、地区冲突和经济增长放缓是导致饥饿的重要原因。

负责此次报告的机构主要有联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金会、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和世界卫生组织五个机构。这份于11日在意大利首都罗马发布的《2018年世界粮食安全和营养状况》联合报告显示，全球饥饿人数在过去三年持续上升，其中南美洲和非洲的营养不良趋势增高，而亚洲的营养不良情况虽然多年来持续下降，但这一趋势正在放缓。

中国新闻引述报告说，极端气候造成的干旱和洪水是造成饥饿人数上升的主要原因。气候变化导致降雨和温度改变，影响了小麦、水稻和玉米等主要作物的生产。报告指出，在易发生极端气候事件的国家，营养不足的发生率和人数往往越高。此外，地区冲突、经济增长放缓也是造成饥饿的重要原因。

报告还表示，妇女和儿童的营养不良状况令人担忧。数据显示，2017年，有近1.51亿五岁以下儿童因营养不足而发育不良。此外，全球有三分之一的育龄妇女受贫血困扰，且没有下降的迹象。

报告同时指出，在饥饿问题困扰世界的同时，肥胖症也成为一项突出问题。目前全球八分之一以上的成年人患有肥胖症，这一问题在北美洲最为突出，但非洲和亚洲也在日益加剧。

报告呼吁各国实施推广和干预措施，为人们获得有营养的食物提供保障，尤其加强关注妇女和儿童的营养问题。联合国新闻中心引述粮农组织统计官员冯娟说，如果要在2030年前实现“零饥饿”这一可持续发展目标，必须要紧急开展更多的工作。

报告号召实施和推广干预措施，以便为人们获得有营养的食物提供保障，并打破营养不良的代际循环。

早报订户新闻，更多精彩等着您！