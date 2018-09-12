缅甸促进观光 取消旅客填写出入境卡规定

（早报讯）缅甸政府自今天起，取消在仰光、曼德勒和內比都等3处国际机场出境或入境旅客必须填写出入境卡的规定。

中央社报道，为让旅客更便利到缅甸观光，缅甸劳工移民及人口部发布通知，自今天起在仰光、曼德勒和內比都等3处国际机场进出的国内外旅客，不必再填写出入境卡。

旅游部门也取消日本、韩国旅客在10月起免签证入境时必须出示1000美元现钞的规定，并在10月起给予中国大陆、香港和澳门旅客落地签证。

由于西方旅客因若开邦种族冲突事件抵制赴缅甸旅游，缅甸政府采取上述措施，以吸引亚洲旅客前往缅甸观光。

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