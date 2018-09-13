特朗普签行政令 制裁干预美选举外国人

（早报讯） 美国总统特朗普12日签署行政令，授权对任何外国政府、实体和个人干涉美国选举的行为实施制裁。

根据这份行政令，在一场美国选举结束后的45天内，美国国家情报总监应对是否有外国政府或个人干预这场选举进行评估，并将相关信息报告给司法部长和国土安全部长。司法部长和国土安全部长将在随后45天内评估干预行为造成的影响，并就美方回应措施提出建议。此后，美国国务院和财政部将在此基础上决定具体制裁措施。

新华社报道，当天早些时候，美国国家情报总监丹·科茨在电话吹风会上对媒体表示，即将到来的美国中期选举和2020年美国总统选举是关注焦点，这份行政令将针对任何授权、指导、赞助或支持干涉美国选举的行为。

美国总统国家安全事务助理博尔顿说，制裁措施可能包括冻结相关个人或实体在美资产、禁止美国公民与其交易以及限制其使用美国金融机构等。他说，这一行政令并不针对特定国家。

美国情报机构2017年初公布一份报告，认定俄罗斯干预了2016年美国总统选举。俄罗斯多次否认干涉美国选举。

美国中期选举将于11月举行，国会众议院全部435个议席和参议院100个议席中的约三分之一面临改选。

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