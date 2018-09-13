飓风“佛罗伦萨”可能导致300万家庭和企业断电

（早报讯）如果飓风“佛罗伦萨”强势登陆，美国北卡罗来纳州和南卡罗来纳州多达300万家庭和企业可能会停电，该地区大部电力中断的情况可能持续数周。

彭博社引述杜克能源北卡罗来纳州总裁David Fountain周三的讲话说，最糟糕的情况是，如果飓风“佛罗伦萨”（Florence）在北卡罗来纳州的威尔明顿（Wilmington）登陆，并向北移动，经过该州最大的三个城市Raleigh、Greensboro和Charlotte。他说，该公用事业公司至多75%的客户可能会停电，或许需要“数周”才能完全恢复。

“这不是普通的风暴，人们可能在很长一段时间内没有电力供应，不是几天而是几周，”Fountain在和记者通电话时说。“对北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的很多人来说，飓风‘佛罗伦萨’将成为改变他们生活的事件。”

杜克能源正在调动大约2万名工人来帮助恢复供电，包括来自该公司中西部和佛罗里达州的工人。

南卡罗来纳州公用事业公司Santee Cooper的发言人Mollie Gore指出，线路工人甚至可能需要数天时间才可以展开修复工作。她拒绝对可能受影响的客户数量做出预估。她只说：“只要热带风暴的强风还在吹，我们就无法派出高空作业车，”

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