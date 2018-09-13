欧洲议会“史无前例”启动惩罚匈牙利程序

（早报讯）欧洲议会经投票表决认定，匈牙利“危及欧洲联盟核心价值观”，“史无前例”地对匈牙利启动惩罚程序。

欧洲议会12日在法国斯特拉斯堡总部就一项涉匈牙利动议举行投票，最终以448票赞成、197票反对、48票弃权的表决结果通过动议，决定对匈牙利启动欧盟《里斯本条约》第七条。

《里斯本条约》第七条主要针对成员国是否严重违反欧盟核心价值观和法治原则，系欧盟最具威慑力的惩罚措施，被称为欧盟制裁“核武器”。如最终通过，涉事国家将被剥夺在欧盟理事会的投票权。

中国新闻社报道，12日表决通过的动议以一名荷兰议员牵头起草的调查报告为蓝本。该报告指责现任匈牙利政府损害司法独立、言论自由、学术自由乃至弱势群体及移民权利，已对欧盟核心价值观造成“系统性威胁”，呼吁对匈牙利启动《里斯本条约》第七条。

另一方面，匈牙利总理欧尔班11日现身欧洲议会，与议员当面“对质”。欧尔班批评调查报告无视匈牙利国情，对匈牙利是一种“侮辱”，又指匈牙利因奉行更为传统保守的价值观而受到不公对待。

对于备受争议的“反移民”立场，欧尔班称他绝不会因“勒索”放弃这一立场；匈牙利外长西雅尔多12日晚些时候也称，欧洲议会的表决结果系“亲移民”议员对匈牙利的“报复”。

在欧洲议会历史上，这是首次针对欧盟成员国启动《里斯本条约》第七条。去年12月，欧盟委员会曾以波兰司法改革“严重违反法治原则”为由，建议对波兰启动《里斯本条约》第七条，目前此案尚未交由欧洲议会审议。

尽管匈牙利面临“核武级制裁”，但分析人士普遍认为，由于《里斯本条约》第七条的议事程序极为复杂，尤其是要求全体欧盟成员国（涉事国除外）一致同意才能实施惩罚措施，在目前波兰明确表示反对、一些成员国持观望态度的情形下，匈牙利不太可能被剥夺在欧盟理事会的投票权。

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