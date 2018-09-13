民调：马克龙支持率下滑至25%创新低

（早报讯）法国12日公布的最新民调结果显示，法国总统马克龙的支持率下滑至25%，这一数字创下他就任法国总统以来的新低。

这次民调是民调机构Ipsos联合法国《观点报》一同进行的。马克龙的支持率与上月相比下滑7个百分点。民调同时显示，受访者不支持马克龙的比率达69%，其中37%对马克龙“很不支持”。

中国新闻社引述Ipsos在12日发表的声明说，整个夏季的法国政治趋势对马克龙很不利：马克龙前保镖打人事件发酵、法国国内经济数据不佳、“明星”部长于洛突然辞职等事件冲击了民众对马克龙的印象。《观点报》的文章也对马克龙的执政前景表达了忧虑。

同时，法国总理菲利普的支持率也继续下滑至26%，不支持率达63%。分析认为，虽然菲利普在马克龙前保镖打人事件等问题的处理上得到不少民众认可，但并无助于提升他的整体形象。

民调同时还显示，法国主要政治派别领导人的支持率似乎未受到马克龙支持率下滑的影响，显示大多数民众还处于观望的状态。法国极右翼的“国民战线”领导人玛琳娜·勒庞的支持率为24%，极左翼的“不屈法国”领导人梅朗雄的支持率为30%。

马克龙最近面临一系列国内外问题的挑战，最为棘手和迫切的问题之一是如何在提振法国经济的同时削减财政赤字。法国财政部11日公布的数据显示，法国2019年的财政赤字率将达2.8%，高于政府之前设定的2.3%的目标。同时，法国今年的经济增速预计将只有1.7%。

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