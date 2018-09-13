马国上议院驳回 打击假新闻法案废不了

（早报讯）由国阵议员占大多数的马来西亚国会上议院，13日驳回2018年打击假新闻（废除）法案，令该法案须回到下议院重新讨论。

《南洋商报》报道：上议院主席威尼斯瓦兰在上议员进行记名投票后宣布，28名上议员不支持这项法案，21名上议员支持，3人弃权，法案遭驳回。

上议员凯鲁13日在首相署副部长（法律）莫哈末·哈尼巴提呈2018年打击假新闻（废除）法案二读时，要求记名投票以表决。

威尼斯瓦兰在议会常规第45（4）条文下，按铃两分钟通知所有上议员进行记名投票。

2018年打击假新闻（废除）法案旨在废除打击假新闻法令，国会下议院已于上月16日三读通过这项法案。

首相署副部长（法律）莫哈末·哈尼巴认为，反对通过2018年打击假新闻（废除）法案的上议员，是为了羞辱希望联盟政府而这么做。

他13日在国会走廊对记者说：“我想他们其实只是要拖延，以羞辱希盟，不过没关系，这没什么。没有问题。我没有生气，我开心。

“……对我们而言，这不是迫切的问题，但我们当然想尽速。如果他们要拖延，就由得他们吧。我只想向国阵上议员传达一个信息，那就是人民正在观察。”

询及接下来的行动，哈尼巴说，政府将在国会下议院下次会议时再次提呈这项法案。

上议院共有68名上议员，国阵占了多数，有33人，希盟则有20人。其他政党是伊斯兰党3人、民政党2人、砂土保党2人。其他只有一人的政党是民进党、沙巴自由民主党、民统党、团结党、印度人前进阵线等。

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