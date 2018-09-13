欧洲议会版权法案限制互联网公司权利

（早报讯）尽管受到互联网公司的强烈反对，欧洲议会12日投票通过了备受关注的版权改革法案，赋予新闻出版机构一种新型的邻接权，并加重了互联网网站对平台内容是否侵犯版权的审查义务。

在位于法国斯特拉斯堡的总部，欧洲议会议员当天以438票支持、226票反对和39票弃权的投票结果通过了《数字化单一市场版权指令》。

新华社报道，该法案的第11条赋予了新闻出版机构一种名为邻接权的新型权利。具体而言，如果搜索引擎、社交网络等互联网公司在其网页上展示新闻出版机构生产的部分内容（包括链接、标题及摘要内容），新闻出版机构则可以依据此权利要求互联网公司支付费用。

尽管遭到互联网公司强烈反对，但这一规定得到了以传统媒体为代表的新闻出版机构的广泛支持。9月4日，法国新闻社、英国报纸联合社、德国德意志新闻社等欧洲主流通讯社曾联名公开表示，支持法案里的这一新规。

传统媒体认为，多年来行业形势每况愈下、采编人员大批离职，部分原因在于互联网公司多年来通过“链接”的形式免费“掠夺”传统媒体的劳动成果，使得传统媒体不能从自己投入巨资生产的新闻信息作品里取得足够广告收入。

该法案的第13条还加重了互联网公司的审查义务，要求其确保用户上传到网络平台的内容不侵害版权。

互联网公司对此表示强烈反对，称此举将加重网站负担、迫使网站对用户上传的内容在上网展示前就审查版权。但前披头士乐队成员保罗·麦卡特尼等艺术家及唱片公司等则对此表示支持，认为此举将完善对版权的保护。

按照欧盟的立法程序，该法案在得到欧洲议会通过后，还将交由欧盟机构进一步磋商，以形成最终的法律文本。

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