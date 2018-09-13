新法有望显著提高黑色素瘤免疫疗法治愈率

（早报讯）以色列研究人员发现，一种高度个性化的方法可大幅增强免疫细胞识别和杀死黑色素瘤癌细胞的能力，从而显著提高免疫疗法对黑色素瘤患者的治愈率。

目前的免疫疗法主要包括两种，一种是注射抗体激活患者体内的免疫Ｔ细胞，以识别和杀死癌细胞；另一种是在体外培养这些Ｔ细胞，然后重新注射到患者体内进行治疗。但免疫疗法的前提条件是Ｔ细胞能识别将癌细胞标注为外来异质的标记物，否则将无法发挥作用。

新华社引述以色列魏茨曼科学研究所的介绍说，目前全球多个研究团队在努力寻找癌症标记物，它是位于癌细胞细胞膜上的新生抗原。然而，要在黑色素瘤中发现这些新生抗原极为困难，因为它们存在于一种称为人类白细胞抗原（HLA）的蛋白质复合体中，该复合体版本有数千种之多。

该所研究人员在新一期美国期刊《癌症发现》发表的报告说，他们开发出一种新方法，能将新生抗原从黑色素瘤相关蛋白质复合体中分离出来，然后研究它们与Ｔ细胞的相互作用。研究发现，几乎所有新生抗原都具有独特特征，对癌症患者和特定癌组织而言有着唯一性。

研究负责人亚德娜·塞缪尔斯说，这种唯一性使这些新生抗原成为理想的抗癌靶点，基于此有望为患者打造高度个性化的黑色素瘤治疗方法。

研究人员在实验室培养皿中和小鼠身上开展了相关实验，结果发现，新生抗原特异性Ｔ细胞杀灭了90％以上的黑色素瘤目标细胞。

目前，免疫疗法对部分黑色素瘤患者的治愈率达到50％左右。研究人员相信，他们的新方法有望进一步提高这一治愈率。

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