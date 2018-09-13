美国严控青少年使用电子烟

（早报讯）美国食品和药物管理局12日宣布一系列严格控制电子烟销售的措施，特别是受青少年青睐的“香型”电子烟，以遏制其在美国青少年中使用泛滥的状况。

数据显示，2017年，美国200万名以上的初高中学生使用电子烟，而带香味的电子烟更容易吸引年轻消费者。

新华社引述美药管局局长斯科特·戈特利布发表的声明说，有明确证据显示，美国青少年吸电子烟已达到“泛滥的比例”，因此必须调整综合策略，降低其“显而易见”的现实危害。

戈特利布当日宣布，美药管局已向电子烟零售商开出1300多份警告信和罚单，理由是这些零售商向青少年非法出售部分电子香烟产品。药管局还要求美国五家主要电子烟生产商必须在60天内提交有关阻止青少年获得电子烟的“强有力”方案，否则将禁止他们继续销售“香型”电子烟。

电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装着烟液的烟管组成，烟液中的尼古丁含量规格各异，使用时通过供电发热让烟液挥发、形成烟雾，以达到“吞云吐雾”的效果。许多厂家声称，电子烟是传统香烟的安全替代品，有助于戒烟。但也有研究显示，电子烟蒸气会损伤肺部免疫细胞，其危害可能要大于此前的认知，且尝试电子烟的青少年可能更容易开始吸传统香烟。

世界卫生组织曾发布报告称，没有充足证据表明电子烟有助戒烟，吸烟者只有完全戒除尼古丁，才能最大程度受益。

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