联合国前秘书长安南葬礼在故乡加纳举行

（早报讯）联合国前秘书长安南的葬礼于当地时间13日下午在他的故乡加纳举行。此前，加纳举行了为期三天的全国悼念活动。

中新社报道，本月10日，安南的遗体在其家属以及联合国官员的陪同下从瑞士运抵故乡加纳。遗体运回后，加纳普通民众和政要纷纷瞻仰。灵柩上覆盖着加纳国旗，由身着礼仪制服的军方守卫。

加纳总统阿库福-阿多表示，这次葬礼是“国家的一件大事”，并称赞安南是“这一代最杰出的人之一”。

安南8月18日在瑞士离世，享年80岁。安南是联合国第七任秘书长，也是联合国史上首名非洲黑人秘书长。

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