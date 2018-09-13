至少30万人取消北海道住宿预订

（早报讯）北海道上周发生强烈地震后，许多住宿设施出现住客取消预订的情况，至少有30万预约住客取消了11月份为止的预订。

日本放送协会（NHK）报道，由酒店和旅馆组成的“北海道酒店旅馆生活卫生同业组合”等针对约300家住宿设施调查了地震所造成的影响。

结果发现，至少有30万人取消11月份为止的预订，大部分是团体游客。如果住客不回流，预计北海道住宿设施将蒙受至少30亿日元（3674万元新币）的经济损失。

日本北海道上周发生6.7级强烈地震，至今余震超过140次，死亡人数增至39人。

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