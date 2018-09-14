美前商务部长：担心美国把中国“推下悬崖”

（早报讯） 在美国总统特朗普威胁要对所有来自中国的产品加征关税之际，美国前商务部长古铁雷斯表示，他担心美国对中国展开的贸易战会把中国 “推下悬崖”，最终拖累全球经济。不过他认为，美中两国最终会在贸易问题上达成协议。

在小布什总统任内出任商务部长的古铁雷斯星期四在接受CNBC的采访时说：“我们可能认为，中国的崛起对美国可能不是一件好事，中国是一个战略竞争者等等，但一旦中国的增速下降，我们会后悔。”

据美国之音报道，古铁雷斯在密尔肯研究所在新加坡举行的年度亚洲峰会上表示，这种情况对全世界都不利。

古铁雷斯认为，中国经济放缓的程度取决于美国对中国加征的关税造成的损害。他说，如果特朗普总统决定对所有来自中国的产品征收关税，这将对中国造成很大的影响。

他指出，特朗普提到的一些有关中国的贸易做法值得探究，但是在他看来，公开指责中国无助于问题的解决。

他说：“我会采取私下（解决）的手法。在公开场合这样做的问题是，它会羞辱一个国家。我们谈论的是主权国家，不是企业，而且让中国被公开点名，且可能被公开羞辱，公开的丢面子，这不会成功的。”

古铁雷斯说，美国看起来愿意与中国进行新一轮的会谈是事情向前发展的一个迹象。他认为，双方最终会达成协议，尽管他不知道这样一个协议在多大程度上能够实现特朗普减少美中贸易逆差的目标。

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