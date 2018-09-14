美FBI局长：中国间谍活动是美反谍任务首要对象

（早报讯） 美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷说，没有任何国家比中国对美国构成的威胁更大，中国是FBI反谍报工作的首要任务。

继今年7月在科罗拉多州阿斯本安全论坛上首次直接点出中国对美构成最大威胁后，克里斯托弗·雷再次表示，没有一个国家比中国对美国的观点、创新、经济安全，甚至许多方面对美国人的日常生活，构成更广泛和全面的威胁。

据美国之音报道，克里斯托弗·雷星期三在接受哥伦比亚广播公司电视访问时再次强调，中国是联邦调查局反谍报工作的首要对象，但他同时表示，美国与中国人民没有冲突，这是一个遵循法治与秩序的体系与一个不守法体系的冲突。

对比中国与俄罗斯对美国形成的威胁，克里斯托弗·雷表示，联邦调查局对俄罗斯也花费许多时间，但中国是反间谍工作的首要任务。联邦调查局几乎所有56个地区办事处都有中国经济间谍活动的调查，中国的威胁跨越大城市、乡村地区及两者间的所有地区。

他补充说，中国的间谍活动以不同的形式展开，从网络攻击到盗取知识产权，到对外宣传，通过不同的人群进行，包括传统的政府派出的间谍和非传统的，像教授、商人、研究生，以及像华为、中兴这样的电讯公司。

克里斯托弗·雷强调，中国的间谍活动影响到日常中的美国人、美国商家、美国就业以及美国消费者。

早报订户新闻，更多精彩等着您！