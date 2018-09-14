福士伟根明年全球停产经典甲虫车

（早报讯） 德国福士伟根车厂（Volkswagen）生产的经典“甲虫”（Beetle）小汽车面世80年，曾被视为流行文化象征。但该款汽车近年销售情况欠佳，车厂周四（13日）宣布，将于明年7月全球正式停产，结束这款造型可爱汽车的光荣岁月。

福士伟根北美行政总裁沃伯肯说：“停产这款在美国走过近70个年头、陪伴三代人成长的经典汽车，必会为甲虫车迷带来伤感。”

他指在正式停产前，会推出最后两款揭背及开篷甲虫车。沃伯肯称，随着公司加强电气化策略，现时没打算推出新款甲虫车，但他不排除甲虫车有“复活”的可能。

经典甲虫车由保时捷始创人波尔舍设计，1938年正式生产，二战时曾被改为水陆两用军车。甲虫车于1949年引入美国，由于有浑圆的背部及突出的车头灯，外型与甲虫极相似，车厂顺应民意将它改名为“Beetle”。

甲虫车于70年代初曾是全球最畅销车种，但后来被日本生产的汽车取代。到了1978年，福士伟根宣布总厂停产甲虫车，并把生产线转移至墨西哥、巴西等地。

虽然福士伟根曾推出不同款式的甲虫车吸引顾客，但销情仍欠佳，去年在美国的销售量下跌3.2%，只卖出1万5667辆。

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