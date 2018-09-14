经济学家警告危机临近 阿根廷或首当其冲

（早报讯）中新社报道，摩根大通分析师科拉诺维奇警告，流动性危机冲击市场，将会造成巨大的社会紧张局势，阿根廷一两年后或将面对50年来最严重的危机。

其他分析师则预计，巴西，阿根廷和土耳其这类新兴国家的债务可能会给全球经济带来危险影响。而发达国家的衰退也将会拖累新兴市场国家的经济。

在雷曼兄弟倒闭10周年之际，科拉诺维奇在一份报告中指出，被动投资增加将产生拖累全球经济连锁崩溃的效应。他说，尽管我们处在一个经济扩张的长周期，但是我们已经在很小的范围内经历过这种情况。

科拉诺维奇认为，由于流动性问题，经济财富的结束将会到来。当动荡开始时，计算机程序将做出股票决策，并击毁存在缺陷的基金和股票。

分析师预测，当恐慌来袭时，每个人都会试图抛售，没有人会买入，随之而来的就是崩溃。

问题是什么时候开始？分析师科拉诺维奇不想冒风险，但表示经济扩张至少会持续到2019年下半年。

欧洲央行前总裁特里谢也警告说，阿根廷新兴国家的债务会以危险的方式影响全球经济。在2008年的危机中，发达经济体的债务曾是激变的一个关键方面，尽管后者已采取措施防止这种情况再次发生，但像巴西，阿根廷和土耳其这些除了负债和更多地负债外，没有太大作为的国家，谁来为他们的债务买单？确切地说，是世界经济的发达国家。如果发达国家的经济衰退，必将拖累新兴市场国家。

早报订户新闻，更多精彩等着您！