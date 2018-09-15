廉价垃圾食品交易和消费妨碍健康饮食的普及

（早报讯） 联合国粮食与农业组织指出，全球化的粮食系统并没有给人们带来健康生活所需的饮食，反而加剧了肥胖和超重问题，这一现象在大部分食物依赖进口的国家尤为突出。

粮农组织总干事若泽·格拉齐亚·诺达席尔瓦9月12日在梵蒂冈的一场研讨会上说：“不幸的是，商品和工业化廉价食品更便于进行国际贸易。”

这一问题在太平洋小岛屿发展中国家非常普遍，这些国家需要进口大部分食物，其肥胖率在30%以上（如斐济）至80%（如美属萨摩亚的女性群体）之间。至少有十个太平洋岛屿国家的人口中有50%以上，部分国家甚至达到90%，存在超重问题。过度摄入含有较高盐、钠、糖和反式脂肪的进口工业化食品是导致这一问题的罪魁祸首。

据估计，目前全世界共有26亿人超重，全球肥胖症的发生率已从2012年的11.7%上升至2016年的13.2%。

诺达席尔瓦指出：“如果我们不采取紧急行动来阻止肥胖率的上升，那么很快全球肥胖人数可能会超过营养不足的人数。”

诺达席尔瓦强调，各国应落实相关法律，保护健康的本地饮食，并鼓励私营部门生产更健康的食物。这些法律举措可包括：对不健康食品征税；在食品商标上标示明确的信息；限制对儿童进行垃圾食品的宣传；以及减少加工食品中的糖和盐的含量，或甚至禁止使用某些材料，例如反式脂肪。

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