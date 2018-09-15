动物实验发现与肾病相关的全新病毒

（早报讯）澳大利亚和美国研究人员在小鼠体内发现一种和肾病相关的全新病毒，有望为治疗慢性肾病和儿童遗传性肾病提供新思路。

慢性肾病包括肾炎、肾病综合征、膜性肾病等慢性肾脏疾病，若未及时发现治疗，病情可能发展为慢性肾功能不全、肾衰竭，最终形成尿毒症。目前，慢性肾病的治疗方式主要包括药物治疗和食疗，晚期患者大多需要透析或肾移植。

新华社报道，澳大利亚百年研究所与美国同行合作进行的动物实验发现，一些免疫缺陷型小鼠在中年时就会死去，远短于其预期寿命。进一步调查显示，这些小鼠死于肾衰竭。研究人员随后通过脱氧核糖核酸（DNA）测序技术确认，小鼠的肾衰竭源于其体内一种全新的细小病毒。细小病毒是极小病毒，如果免疫系统健全，这类病毒通常呈良性。

研究组日前在美国期刊《细胞》上发表的报告说，这种细小病毒对肾脏具有高度特异性。论文第一作者本·勒迪格在新闻公报中说：“这一新发现为研究病毒相关性肾病提供了新视角。”接下来研究人员有望利用这种病毒的表面蛋白开发出基因疗法，用于治疗儿童遗传性肾病。

尽管目前尚不清楚这种特殊病毒从何而来，但研究小组认为，这种病毒非常普遍，野生和实验室的小鼠群体可能都携带，研究人员只是借助最新的基因测序技术才得以发现它。

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