特朗普前竞选团主席马纳福特认罪

（早报讯） 美国总统特朗普前竞选团队主席保罗·马纳福特承认密谋反美和密谋妨碍司法两项罪名，并同意配合由特别检察官罗伯特·米勒主持的通俄案调查。

穆勒团队检察官安德鲁·韦斯曼14日在华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院说，马纳福特（Paul Manafort）已与他们达成一份“合作协议”。马纳福特随后告诉法院法官，自己认罪并同意配合调查。

新华社报道：马纳福特在华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院被指控密谋洗钱、密谋欺诈美国、未注册为外国代理人、干扰证人等。法院原定近日开庭审理此案。按照认罪协议，马纳福特承认密谋反美和密谋妨碍司法两项罪名，两项罪名均不涉及特朗普竞选活动，其他指控则被撤销。马纳福特由此也将避免再次出庭受审。

白宫发言人萨拉·桑德斯14日发表声明说，马纳福特决定认罪并配合穆勒调查与总统特朗普及其2016年竞选活动毫无关系。

马纳福特于2016年3月加入特朗普竞选团队，同年6月成为竞选团队负责人，当年8月因收受乌克兰亲俄政党酬劳并为其进行政治游说一事曝光被迫离职。

今年8月21日，马纳福特被美国弗吉尼亚州联邦地区法院陪审团裁定有八项罪名成立，包括五起税务诈骗、两起银行诈骗和一起隐匿海外银行账户罪。

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