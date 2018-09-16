涉公正党党选金钱政治 2男被捕

（早报讯）2名男子因涉及公正党党选的金钱政治，被反贪会官员逮捕，今早押往亚罗士打法庭申请延扣，最终获准延长扣留6天至21日。

据了解，首名嫌犯是48岁，昨日中午在亚罗士打市区的一所餐厅被逮捕，另外一名嫌犯则是46岁，也是昨午3时25分，在南北大道本同收费站被逮捕。

据知，2名嫌犯是向一名男子要取2万令吉（约6600新元），以便在公正党党选中登记，和直接有资格竞选。

嫌犯向这名男子指出，其名字和其他几名领袖的名字将被撤除，嫌犯向这名男子要求给贿赂金，以便已经登记的名字获得保留。

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