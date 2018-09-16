北海道地震重创旅游业 整体损失逾3亿新元

（早报讯）日本北海道政府15日公布统计数据称，6日发生最大震度7（日本标准）的地震后，道内住宿设施收到取消预约总计94.2万人，包括餐饮业在内旅游业整体损失估算达到约292亿日元（约3.58亿新元）。该统计截至15日，预计今后将进一步增加。

共同社报道，上年度（2017年4月至2018年3月）到访北海道的游客达到5610万人次，创历史新高，其中住宿客为1883万人。外国游客也很多，若地震的影响长期持续，也可能对日本政府及北海道推进的吸引外国游客政策造成影响。

据北海道政府统计，有6.9万人取消了宾馆、旅馆等900多所住宿设施以及主题公园等观光设施的预定，2.2万人取消了渡轮、游船的预约，4000辆观光巴士也被取消。

各类损失分别为，住宿设施117.25亿日元、观光设施2.5亿日元、渡轮、游船4000万日元、观光巴士3.74亿日元。除此之外，整体损失金额还包括交通费、餐饮及土特产等。

据道政府介绍，不仅是在地震中受灾严重的地区，道内全域的访客均出现减少。据称，新千岁机场的临时关闭等交通瘫痪问题也是导致取消的原因。据推测，中国大陆及台湾等外国游客取消行程的动向有所扩大。

早报订户新闻，更多精彩等着您！