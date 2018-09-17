世界经济论坛报告：机器人2025年取代过半依赖人力的工作

（早报讯）世界经济论坛（World Economic Forum ）周一（17日）的一份报告显示，到了2025年，机器将取代全球超过一半（52%）原本依赖人力的工作，这比目前的大约三成多出近一倍。

但是，报告也指出，未来五年内仍会增加5800万个新工作岗位。

根据世界经济论坛的《2018未来就业》（The Future of Jobs 2018）报告，自动化技术和人工智能的发展将取代7500万份工作。但是，该报告同时指出，随着公司重新规划机器与人类的分工，另有1亿3300万份新工作将应运而生，也就是说到2022年净增的新工作岗位多达5800万份。

与此同时，新工作的质量、地点和形式将发生“重大改变”，世界经济论坛的报告指出，稳定的全职工作将越来越少。越来越多公司可能会选择使用临时工、自由职业者或专业承包商，而其他公司的大部分工作则可以自动完成。

报告指出，随着机器与人类之间的劳动分工不断发展，员工也将需要不断学习新技能。

世界经济论坛的报告以来自全球300多家公司、各个行业的人力资源官员、战略主管和首席执行官位为调查对象。受访者代表了1500多万名员工和20多个总计占全球经济70%的发达国家与新兴经济体。

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