联合国机构：去年每五秒就有一名儿童死亡

（早报讯）联合国儿童基金会(UNICEF)18日发布的最新报告显示，全球去年估计有630万名15岁以下的儿童死亡，相等于平均每五秒就有一名儿童死亡，而这些死亡案例多是可以避免的。

中新网报道，根据这份报告，2017年全球死亡的儿童中，五岁前夭折的孩童占了多数，达540万人，当中新生婴儿则占一半左右。

联合国儿童基金会专家强迪表示，有了药物、干净水资源、电力和疫苗等这些简单的解决方案，死亡人数就能大幅减少，但如果不采取紧急行动的话，从现在到2030年，总计将会有5600万名五岁以下儿童死亡，其中有一半是新生儿。

从全球范围来看，2017年撒哈拉以南非洲活不过5岁的儿童占总死亡人数一半，平均13名儿童中就有一人夭折。

报告指出，大多数不足5岁夭折的儿童死于可避免或可治疗的疾病，像是分娩时引起的并发症、肺炎、腹泻、新生儿败血症和疟疾等。5岁到14岁儿童主要是因受伤而死亡，尤其是溺毙和交通事故。

尽管如此，联合国报告发现，世界各地儿童死亡率有逐年减少的趋势。五岁以下儿童死亡人数从1990年的1260万降至2017年的540万。5岁到14岁死亡人数在同期从170万降至不到100万。

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