马来西亚假酒死亡人数增至15人

（早报讯）马来西亚雪兰莪爆发假酒夺命事件，至少48人饮用仿冒印度与缅甸著名品牌酒类而导致酒精中毒。目前已有15人丧命，33人因陷入昏迷而在加护病房急救。这是当地近年最严重的假酒致命事件。

大多数死伤者来自双溪毛糯、鹅唛与加影。巴生南区与沙亚南则各有一人。由于死伤者人数众多，事情已引起雪兰莪警察总部高度关注。雪州警察总部周二紧急召集州内各警区主任开会，商讨如何整合资源尽快破案。

警方消息表示，所有死者以及留院治疗的患者相信是饮用了仿冒印度著名啤酒品牌King Fisher，以及缅甸威士忌品牌Mandalay及Grand Royal等三种酒类后出事。警方正在调查这些酒是否遭人掺入有毒物质，或是假酒团伙利用这些品牌的酒瓶灌入劣酒或假酒而引发命案。

雪兰莪总警长马兹兰周二下午发布声明表示，雪兰莪发生多起酒精中毒夺命事故，警方已介入调查，目前还在等待解剖报告以确认死者的死因。

据了解，其中一批人是在沙亚南U4地区的一家商店买酒。警方周二下午已派人到这家商店充公一批廉价酒并带返警局化验。消息指雪州警方正联络雪隆地区医院，以鉴定受害者的人数。因此死伤者人数可能还会增加。

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