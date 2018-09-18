马外长：新马正商议刘特佐飞机

（早报讯）马来西亚外交部长赛富丁证实，马来西亚与新加坡政府已就马方欲向新加坡索取富商刘特佐疑挪用一马公司（1MDB）资金购买的私人飞机展开协商和谈判。但他不愿就此事多加评论。

赛富丁周二在记者会受询时表示：“我不愿多谈此事。据我所知，谈判正在进行中，因为部分谈判并非我的职权范围，所以我最好别评论。若我回应这课题，可能对谈判没有帮助。目前相关方正在谈判。”

首相马哈迪早前表示，当局有意向新加坡政府索回刘特佐在新加坡被扣押的“庞巴迪全球5000型”私人飞机。

美国司法部2016年7月入稟法庭，要求充公挪用一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）逾10亿美元（约13.7亿新元）购买的酒店、顶楼豪华公寓、豪宅、艺术品等17项资產，当中也包括上述私人飞机。

这架飞机去年1月停放在新加坡实里达机场时，因其资料与美国司法部寻求充公的私人飞机相符，结果遭新加坡扣押至今。

马国媒体上个月引述消息指马方要索回飞机，必须支付其停机费约100万新元，另需约16.7万的维修费。负责营运实里达机场的樟宜机场集团上个月表示，这架私人飞机目前停在实里达机场一个私人公司机库，截至当时并未拖欠任何费用。

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