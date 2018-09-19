研究：健康老人无需每日服用阿司匹林

（早报讯） 有观点认为，服用解热镇痛药阿司匹林可以作为一种预防手段，降低老年人心血管疾病患病风险。不过，一项最新发表的大规模研究表明，这种预防效果值得怀疑，且应当警惕长期服药带来的副作用。

澳大利亚研究人员在新一期美国周刊《新英格兰医学杂志》上发表论文说，为验证每天服用阿司匹林是否真的具有这种预防作用，他们历时七年，对1万9000多名70岁以上、未患心血管疾病的健康老人进行了调查研究。

新华社报道，结果显示，每天服用阿司匹林（aspirin）并不能显著降低心脏病发作或中风的风险，也起不到延长健康寿命的作用。此外，服用阿司匹林的人群有3.8％出现严重出血，相比之下服用安慰剂的对照组中这一比例只有2.8％。据了解，上消化道出血等是服用阿司匹林较普遍的副作用，在老年人中更为常见。

领导这项研究的澳大利亚莫纳什大学教授约翰·麦克奈尔说，这项大规模研究显示健康老人没必要服用阿司匹林，不过对于那些已经出现心肌梗死、心绞痛、中风的人群，他们仍然应该遵医嘱服用阿司匹林。

研究人员强调，阿司匹林是一种相对安全的药品，但还需要更多研究确认长期服用阿司匹林的益处和风险。

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