涉同情极右派 德国内安部门主管去职

（早报讯）在因涉及德国开姆尼茨排外骚乱事件的言论引发争议近两周后，德国国内安全部门联邦宪法保卫局局长马森18日被德国联邦政府免去现职。

中国新闻社报道，18日当天，德国执政联盟内三大政党主席默克尔（总理兼基民盟主席）、泽霍费尔（内政部长兼基社盟主席、马森上级）和纳勒斯（社民党联邦议院党团主席、党主席）在柏林就马森去留问题举行会谈。

会谈结束后，德国联邦政府发布文告称，德国联邦宪法保卫局局长一职将易人，马森（Hans-Georg Maassen）则将转任联邦内政部国务秘书（即副部长）。文告指出，内政部长泽霍费尔“赞赏”马森在公共安全问题上的能力，但尽管如此，马森今后担任的国务秘书一职将不会负责监督联邦宪法保卫局。

德国联邦政府当天还表示，此次职务调整后，内政部的具体工作职责分配等细节将于一天后（9月19日）由泽霍费尔本人向公众说明。

今年8月26日，因一名35岁德国籍男子在与外籍难民的冲突中丧生，德国东部开姆尼茨爆发了多起极右示威，并出现外国人当街被袭击和驱赶的排外骚乱事件。9月7日，马森在德国《图片报》采访中声称，一段在网上广为传播的外国人遭袭视频“真实性无法得到证明”。他同时表示，有理由相信这段视频是“带有目的的虚假信息”。

此番言论引起德国政界和舆论哗然。朝野各方普遍批评马森是在为极右行为开脱，敦促他辞职的声音此起彼伏。除了同情极右派，马森还提供伊斯兰激进分子的官方数据给极右派德国另类选择党。

然而，尽管马森不再担任宪法保卫局局长一职，德国舆论仍对其出任国务秘书表示不满。德国电视一台评论称，马森先是证明不能胜任现职，随后却得到了晋升，这一决定不过是让各方“保留脸面”。德国广播电台评论称，马森事件变得“可笑”。

《南德意志报》评论认为，继今年6月泽霍费尔以单方面关闭边境相威胁引发一轮政府危机后，本次马森事件反映出在极右势力频频挑起事端的当下，泽霍费尔与联邦警察总局局长、联邦宪法保卫局局长这一“三人组合”构成了一个“十分危险的局面”。

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