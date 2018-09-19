欧盟约320万元助菲应对台风“山竹”灾情

（早报讯）欧洲联盟18日宣布向菲律宾提供总值200万欧元（320.83万新元）的紧急援助，帮助菲律宾当局应对台风“山竹”袭击。

根据欧盟委员会当日发布的公告，欧盟将向灾区无家可归的民众发放应急住所物资及家庭应急包、卫生包、净水等生活物资，帮助这些最脆弱的民众渡过难关。

中国新闻社引述公告称，欧盟还将向正在灾区救灾的人道主义组织提供资金，与这些组织一道解决灾区的燃眉之急。

此外，由欧盟派遣的救援专家奔赴重灾区，旨在实地评估灾情，研判受灾民众需求；欧盟全球环境与安全监测系统(哥白尼计划)重要组成部分“哥白尼应急管理服务”(Copernicus EMS)也已启动，正在向菲律宾救灾部门传送灾区地图。

9月15日，台风“山竹”（Mangkhut）在菲律宾吕宋岛东北部登陆，狂风暴雨不仅在菲北部引发50多次山体滑坡，致使交通干道中断，还造成首都马尼拉等多个城市严重内涝。

据菲律宾官方统计，截至17日，“山竹”在菲律宾造成至少66人死亡，52人失踪，500多万人受灾，农业损失超过2亿美元，灾情仅次于2013年超强台风“海燕”。

去年12月台风“启德”和“天秤”接连在菲律宾登陆后，欧盟也曾向菲方划拨57万欧元。

早报订户新闻，更多精彩等着您！