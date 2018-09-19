美国十个城市麦当劳员工罢工 响应#MeToo

（早报讯）美国十个城市的麦当劳（McDonald's）员工18日罢工一天，指控业主无力解决餐厅频传的性骚扰问题。

受“#我也是”（#MeToo）浪潮启发，麦当劳员工首次为了这类问题罢工，目标是要求公司开始严正行动，遏止职场上发生的不当碰触、踰矩言词与性爱邀约。

台湾中央通讯社引述媒体的报道说，这场抗议代表“＃我也是”影响范围已经从娱乐界、媒体界与政治界等名流，扩及了低薪蓝领阶层的工作领域，对这些没权没势的员工来说，处境特别不利。

在芝加哥麦当劳总部前，人数不多但声势喧嚣的抗议群众裡，一名员工贝克（Ali Baker）演说：“当你感觉饭碗受到威胁，感觉好像领不到薪水回家，这是很可怕的。”

数十名麦当劳员工与支持者高举布条、喊口号，诉说自身经验案例。

一名资深员工表示，就她所知，餐厅经理经常骚扰雇员。她说：“我今天罢工，站在这裡希望看见改变。”她后面站了一排员工，嘴巴贴著蓝色胶带，写著“罢工”、“我也是”。

类似的抗议场面在密苏里州的堪萨斯市、圣路易以及北卡罗来纳州的杜伦等其他九座城市同步上演。在洛杉矶有抗议群众上街喧嚣，旧金山的麦当劳员工採取无声抗议，嘴上一样贴了胶布。

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