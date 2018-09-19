朝韩首脑一对一闭门会谈 朝官媒详尽报道“金文会”

（早报讯）韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩19日上午启动在平壤的第二场闭门会谈。韩国联合通讯社引述青瓦台说，这次会谈，仅有文在寅和金正恩两人参加。

在18日的首场会谈中，朝韩双方共有四个人陪同参加。分别是韩国国家情报院院长徐熏、青瓦台国家安保室室长郑义溶、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正以及劳动党中央委副委员长金英哲。

韩朝领导人19日的会谈于新加坡时间上午9时在平壤百花园国宾馆开始，这是文在寅就任总统后与金正恩举行的第三次会谈。会谈的三大议题为半岛无核化、韩朝关系和缓解军事紧张及消除战争风险。预计韩朝领导人将就半岛无核化问题展开最有深度的交流。

韩国国际广播电台引述韩国总统府青瓦台介绍称，在两位领导人第二场会谈结束后，才能了解此次会谈的整体成果和结果。如果会谈进程顺利，两位领导人可能举行联合记者会，发表会谈结果。

中国新闻社引述报道称，在两位领导人第二场会谈进行期间，文在寅的妻子金正淑将与随行人员一同参观万景台学生少年宫。

当天中午，文在寅将前往以平壤冷面着称的玉流馆吃午餐。下午，文在寅将与正式随行人员及特别随行人员一同参观平壤主要设施。当天晚间，文在寅将参加欢送晚宴。

另一方面，朝鲜官方通讯社朝中社19日刊发多篇消息，对“金文会”首日的行程、会谈等进行了详尽报道。报道称，朝鲜最高领导人金正恩对韩国总统文在寅夫妇访问平壤表示热烈欢迎。两位领导人一同乘坐敞篷轿车游行，受到10万多名平壤市民的夹道欢迎。

报道详细介绍了文在寅抵达平壤后的行程。主要有金正恩夫妇亲自接机。在机场举行的欢迎仪式上鸣放礼炮21响，两位领导人一起检阅朝鲜三军仪仗队。之后，文在寅夫妇在金正恩夫妇的陪同下抵达百花园国宾馆。

报道指出，金正恩和文在寅在朝鲜劳动党中央委员会本部大楼举行首脑会谈。会谈前，文在寅在留言簿上题词“以和平与繁荣民族同心同德！2018.9.18大韩民国总统文在寅”，以纪念历史性的平壤朝韩首脑会晤。

朝中社称，在会谈中，双方就全面认真履行“板门店宣言”，进一步加快朝韩关系发展的一系列问题深入交换了意见。金正恩和文在寅高度评价今年成功举行两次会晤和会谈后发展势头良好的朝韩关系状况，幷就互相关心的重要问题进行坦率而开诚布公的交谈。

此外，报道还介绍了金正恩安排演出幷设宴欢迎文在寅，文在寅夫人金正淑还在金正恩夫人李雪主的陪同下访问平壤玉流儿童医院和音乐综合大学。

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