美司法部调查特斯拉创始人私有化声明

（早报讯）电动汽车生产商特斯拉汽车周二宣布，美国司法部正在调查公司创始人兼总裁马斯克（Elon Musk）在8月发表的声明，当时他表示正在考虑将公司私有化。这是马斯克的领导权最近一次受到威胁，同时程度也最为严重。

特斯拉（Tesla）说，司法部要求公司提供有关马斯克声明的文件，并称此为“自愿性要求”。公司表示正在给予配合，此事“应该会很快解决”。

路透社报道，司法部的调查可能提起刑事指控，此外特斯拉还因美国证券交易委员会(SEC)和股东提起的诉讼而面临民事调查。

司法部未对此事置评。稍早彭博报道称，联邦检察官已开始刑事诈骗调查。特斯拉也没有说明司法部的调查是属于刑事还是民事。

根据一名直接知悉事况的消息人士说法，美国证券交易委员会（SEC）已就马斯克8月推文展开调查；做空机构Citron Research也已就马斯克有关取得私有化融资的推文提告。SEC尚未就此案置评。

《纽约时报》指出，过去一个月SEC也向投资银行高盛及杠杆收购公司Silver Lake发出传票，因为他们受特斯拉聘雇研究私有化交易。

高盛及Silver Lake并未立即回应置评请求。

曾担任证券交易委员会律师的彼得·亨宁（Peter Henning）说，若要让马斯克定罪，司法部必须证明马斯克有操纵特斯拉股价的意图。亨宁目前是美国韦恩州立大学（Wayne State University）法学教授。

委员会前执法部门主管杰伊·杜博（Jay Dubow）指出，若司法部对马斯克提出刑事指控，而审理结果判有罪，那么这名现年47岁的亿万富翁除了面临罚款，恐怕还难逃牢狱之灾。

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