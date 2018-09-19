朝鲜将邀请外国专家监督永久拆除导弹设施

（早报讯）韩国总统文在寅周三宣布，朝鲜同意于外国专家在场的情况下“永久性”拆除主要导弹设施，如果美国采取互惠行动，朝鲜愿意关闭主要核设施。

文在寅与朝鲜领导人金正恩在平壤峰会之后的联合记者会上说，他们一致同意把朝鲜半岛变成一个“没有核武器和核威胁的和平之地。”

金正恩称他将在不久的将来访问首尔；这将是朝鲜领导人首次访问首尔。

路透社报道，对于平壤和华府之间核谈判停滞不前的局面，以及金正恩近期提议的要和特朗普再次会晤，最近的这次韩朝峰会将成为一个测试剂。

文在寅寻求设计一项提议，包含有关朝鲜无核化的架构安排以及正式终止1950-53年朝鲜战争的联合声明。

金正恩在与文在寅第一次会晤以及6月与特朗普会面时曾经承诺，将朝着“朝鲜半岛完全无核化”的方向努力。

但有关如何实现上述模糊承诺的讨论自那之后就陷于停滞，华府要求在达成平壤的一个关键要求--即宣布战争结束之前，朝鲜要先拿出具体的去核行动。

朝鲜未表示愿意单方面放弃核武器，该国正在寻求放宽国际制裁。

朝鲜提出停止核武器和导弹试验，但5月拆除外界唯一所知的核设施时不允许国际社会进行监督，此举遭到诟病，称拆除行动无法证实，或许很容易就能恢复。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）周二在记者会上表示，希望这次朝韩峰会将产生“实质性的、可验证的朝鲜无核化举措”，并称这是金正恩落实他对特朗普所做承诺的一个“历史性机遇”。

美国正在敦促各国严格遵守对朝鲜的国际制裁，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在9月27日将主持的联合国安理会朝鲜问题会议上，这可能是一个主要议题。

韩国官员称，本周峰会的目的是制定实施“板门店宣言”的具体措施。

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