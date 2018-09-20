日自民党今选总裁 安倍当选几成定局

（早报讯）日本自民党总裁选举将于今天（20日）下午举行该党所属国会议员的投票，并与地方票（党员及党友票）同时进行计票。首相安倍晋三有望获得超过八成的国会议员票，遥遥领先于前干事长石破茂（61岁），连续第三次当选几成定局。

共同社报道，石破正力图争取更多地方票，他能在多大程度上逼近安倍已成为焦点。

如果安倍在20日的两院议员总会上正式当选，他将讨论在10月上旬实施内阁改组和党高层人事调整，预计他会以新体制迎接秋季的临时国会。

自民党总裁选举将围绕405个国会议员票和405个地方票、总计810票展开争夺。安倍获得包括自己出身派系细田派等党内5个派系、共计257人的支持。加上事实上进行自主投票的竹下派众院方面和大部分无派系议员，他将力争获得345票左右。包括地方票在内，安倍将总共获得大约600票。

与此相对，石破的议员票包括石破派的20人，加上竹下派参院方面的大部分及一部分无派系议员，预计为50多票。他将争取获得去向未定的议员选票。根据共同社14、15两日对自民党党员及党友实施的调查结果进行计算，石破的其地方票约为160票，总票数可能超过200票。

安倍19日在水户市出席自民党集会，还在国会的议员会馆奔走呼吁支持。他在东京秋叶原的街头演讲中强调：“只是批判的话，无法创造任何东西，我们需要的是具体政策。”

有关修改宪法第九条，安倍表示：“在宪法中明确写入自卫队，尽到我们的责任吧。”

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