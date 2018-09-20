菲议员担忧打工外侨太多 冲击菲人就业

（早报讯）中央社引述菲律宾媒体报道，到菲律宾打工的外籍人士越来越多，业界估计已达到40万人，菲国参议员担心菲律宾人工作机会被剥夺，要求劳工部展开调查。

菲国网络媒体Rappler报道，劳工部长贝罗昨天（19日）在预算质询会上说，过去18个月来，有4万名外籍人士在菲国取得外侨工作许可证，其中2万5000人是中国人。

不过，参议院少数党领袖德里永质疑该数据的准确性。他说：“我不相信只有4万人。业界人士告诉我，光是在大马尼拉地区就有40万名外籍人士打工。”

他指出，这些外籍人士大多受聘于菲律宾境外博弈业者，也就是网络博弈公司，以靠近马尼拉湾的柏赛市（Pasay City）为例，就有10万人。

德里永认为，允许外籍人士在网络博弈公司工作，剥夺了菲律宾人的就业机会。

另一名参议员比利亚努埃瓦也质询说，政府必须调查这些境外博弈业者。他指出，2016年，劳工部向克拉克（Clark）经济特区发出235张外侨工作许可证，但移民局人员临检时却逮捕了1173人。

贝罗回应时坚称，劳工部的数据正确，多出来的外籍打工人士可能没有工作许可证，即他们是非法就业。

贝罗表示，会调查劳工部各地分处的资料，确保申请工作许可证的外籍人士符合所有条件，而且是在菲人无法胜任这些工作的情况下发出。

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