马国前首相纳吉获准以350万令吉保释

马来西亚前首相纳吉今天再次被控，这次的罪名多达25项。其中包括21项洗钱罪名及四项贪污罪名。纳吉否认有罪后，法庭批准纳吉保外候审，并准许他“分期付款”缴交350万令吉（约116万新元）保释金。

纳吉昨天下午3时被传召到布城反贪会总部录供后被捕，并在扣留一夜后被控。吉隆坡高庭今天下午3时才开始处理此案，因此各方都关注法庭是否有时间处理保释程序。法庭批准纳吉保外后，纳吉今晚也可以回家而不必再在扣留所过夜。

领导检控团队的主控官哥巴斯里南原本不建议法庭让纳吉保释，但若法庭批准保释，控方建议保释金为500万令吉（约165万新元）。这引起纳吉代表律师沙菲宜不满。法官阿祖拉过后同意保释金额为350万。

沙菲宜告诉法庭，其当事人今天不确定是否能支付所有保释金，他建议法庭批准纳吉以分期付款方式缴付。“我们不确定今天能否缴付保释金。我们明天将先缴100万令吉，然后下周一起每天缴交50万令吉。”法官接受沙菲宜的建议。

纳吉今年7月4日首次被捕及被控三项刑事失信及一项贪污一马公司前子公司SRC国际公司的4200万令吉（约1390万新元）等罪名。他8月8日被加控三项洗钱罪，加上周四的25项罪名，其累计的罪名已有32项。

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