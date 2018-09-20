越南首条城市轻轨线路试运

（早报讯）由中国中铁六局集团有限公司总承包建设的越南首条城市轻轨20日在河内开始试运行，为下一步进入商业运营奠定基础。

越南交通运输部、中国驻越南大使馆、轻轨参建企业等各方代表出席了河内轻轨吉灵－河东线试运行仪式并试乘客车。

新华社引述越南交通运输部副部长阮玉东说，试运行是轻轨项目的重要里程碑，这条现代化城市轨道交通线路将为河内市民出行提供便利。希望越中双方在试运行阶段密切合作，不断调试完善设备系统，为商业运营做好准备。

中国驻越南大使馆经济商务参赞胡锁锦指出，吉灵－河东线是越南首条轻轨，也是由中方提供贷款的大型民生项目，正式运营后将明显缓解河内的交通压力，为促进两国“一带一路”相关合作和中越全面战略合作伙伴关系作出贡献。

据中铁六局海外工程分公司总经理、河内轻轨项目经理唐红介绍，试运行主要测试各设备系统联动状态和不同运行情况下的设备反应等，当天参加试运行的客车运行平稳准时，各系统指标正常，联调联试取得良好结果。

使用中国装备、中国标准、中国贷款，由中国企业承建的吉灵－河东线轻轨项目于2011年10正式开工，线路总长约13公里，共设12座车站，对完善河内城市路网功能、促进区域经济发展具有重要意义。

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